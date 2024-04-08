Türk şirketinden Sırbistan'a 'Kentkart' davası. Tahkimin yolunu tuttular

Türk şirketi 'Kentkart' anlaşması yaptığı Sırbistan'in sözleşmeyi feshetmesi üzerine dava açtı. O davayı da Dünya Bankası'na ait Uluslararası Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi'ne taşıdı.

Dünya Güzetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre, dava ICSID'de görülecek. Sırbistan’da ulaşım denilince akla ilk gelen marka Kentkart geliyordu. 'Geliyordu' diyoruz çünkü Sırbistan Türk şirketiyle anlaşmayı iddiaya göre sebepsiz olarak iptal etti. Kentkart'ta Sirbistan'da hukuk mücadelesi başlattı.

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ VE DEVLET SAVCISINA KARŞI DAVA AÇILDI

Kentkart yönetimi, Belgrad Yönetimi’nden ülkenin Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Devlet Savcısı’na karşı dava açtı. Dava süreci 1 Nisan’da başladı. Kentkart uygulamasıyla ilgili anlaşma 2034'e kadar devam etmesi gerikiyordu. Kentkart uygulaması Belgrad'ın dışındaki Kragujevac şehrine de taşınmıştı.

ANLAŞMANIN BİTMESİNE 10 YIL VARDI

2021 yılında yeniden Belgrad yönetimiyle anlaşan Türk şirketin, projesi olan BusPlus sistemini sürdürmek için açılan ihaleye katılmış ve yeniden anlaşmıştı. 75 milyon Euro bugünkü kurla 2.6 milyar liralık yeni projede Belgrad yönetimi, Kentkart ile yaptığı toplu taşıma e-bilet sözleşmesini iptal etmişti.

Sözleşmenin anlaşma takviminden oldukça erken iptal edildiğini öne süren Türk şirketi, Sırbistan hükümeti ve yerel yönetimleri hakkında yasal haklarını kullanmak adına dava açmak için çalışma başlatmıştı. 2021 yılında imzalanan anlaşma, 2034 yılında sona erecek ve Sırp makamları 11 yıllık süreyi beklemeden bu kararı almıştı. Bu kararın altında ise Belgrad’da yeni bir hükümetin seçilmesi yatıyor. Yeni yönetim, Belgrad dahil birçok kentte toplu taşıma biletleme hizmetlerini devralma kararı aldı ve bu işi yapmak için bir kamu şirketi kurmuştu.

KENTKART’I YILDA 3.5 MİLYAR YOLCU KULLANIYOR

1999’da Ahmet Emir Basmacı ve Mazhar Uğur Basmacı kardeşler tarafından geliştirilen, Türkiye’de 30’dan fazla kentte yaygınlaştırdığı Kentkart, uygulamayı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.