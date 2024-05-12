Türk siyasetçi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde başbakan adayı oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan yaklaşık 28 milyon seçmen, cumhurbaşkanı, eyalet başbakanları ve milletvekillerini seçmek üzere 29 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçim anketleri, 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) oy oranının ilk kez yüzde 50'nin altında kalacağını gösteriyor.

Yapılacak seçimlerde ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olan Western Cape'in başbakan adayları arasında Türk asıllı bir siyasetçi de bulunuyor. Eyalet için Toprak Partisi’nin başbakan adayı olan Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika'ya 2001 yılında geldiğini ifade etti ve ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın hayatından çok etkilendiğini vurguladı.

Dağ, yaptığı açıklamada, "Mandela'nın geçmişi beni bayağı etkilemişti. Mandela'yı tanımak istiyordum. Güney Afrika kültürünü tanımak istiyordum. Gelip İngilizce öğrenip ayrıca isyan hareketinin ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyordum. Bir ülke sıfırdan nasıl kurulabilir, neler yapılabilir diye merak ediyordum" ifadelerini kaydetti.

Güney Afrika’ya geldikten sonra ülkenin kültürünü ve insanlarını çok sevdiğini dile getiren Dağ, 2006 yılında Güney Afrika vatandaşı olduğunu aktardı. Dağ, vatandaş olmasının ardından Güney Afrika için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdiğini belirtti ve “Şu anki en büyük hayalim, Güney Afrika'yı dünyada hüküm sürecek 10 ekonomi arasına sokmak" ifadelerini kullandı.

"HALK YALNIZ BIRAKILDI"

Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkenin Güney Afrika olduğunu vurgulayan Dağ, "Örneğin Cape Town'a girersek, bir yanına girdiğinizde dünyanın en zengin ülkesini görürsünüz. Buna Constantia diyoruz. Bir iki kilometre uzağında Khayelitsa dediğimiz dünyanın en fakir bölgesini görüyorsunuz" dedi.

Bu eşitsizlik nedeniyle gençlerin işsizlikle boğuştuğunu ifade eden Dağ, "İşsiz gençler de ne oldu? Bildiğimiz suçlulara karıştı. Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü halk yalnız bırakıldı" söyleminde bulundu.

Dağ, siyasi kariyerine 2016 genel seçimlerinde Cape Town Belediye Başkanı adayı olarak başladığını belirterek, "O seçimde 7 bin 500 oy almıştık. 2019'da isim değişikliğine gidip Güney Afrika Ulusal Demokrasi Hareketi partisine dönüştürdük. Lakin ailevi sorunlar yüzünden seçimlere giremedik. 2022'de partimizin adını tekrar değiştirerek bu sefer Hakikat ve Dayanışma Hareketi ismiyle ülke çapında seçimlere girmeye başladık.” açıklamasında bulundu.

Partinin maddi sorunla nedeniyle seçimlere dahil olamadığını ifade eden Dağ, sadece Western Cape bölgesinde seçime girebildiklerini söyledi.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SESSİZ KALAMAYACAĞIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Dağ, Western Cape'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığını söyleyerek 1,5 milyon seçmenin oyunu almayı hedeflediklerini vurguladı ve "Bize hiçbir ülke yahut kuruluş finansal destekte bulunmadı. Bunu açık açık söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Cape Town'a huzur ve refah getirmek istediklerinin altını çizen Dağ, "Yaklaşık 3 milyon insan Western Cape'de şu anda barakalarda kalıyor. Yani böyle haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, Türk kökenli olarak, özellikle bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de büyümüş bir insan olarak bu haksızlığın karşısında sessiz kalamayacağımızı göstermek istiyoruz." ifadelerini kaydetti.