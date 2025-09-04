Türk sporunda gurur dolu 24 saat: Milli bayram!

Türkiye, son 24 saatte 3 farklı branştan gelen milli takım zaferlerine sevindi.

12 DEV ADAM SIRBİSTAN’I DEVİRDİ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda güçlü rakibi Sırbistan’ı mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Turnuvada namağlup Son 16 Turu'na çıkarak yoluna emin adımlarla devam eden 12 Dev Adam, bu galibiyetle madalya iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

FİLENİN SULTANLARI TARİHTE İLK KEZ YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde ABD karşısına çıktı. Filenin Sultanları, etkili oyunuyla sahadan 3-1 galip ayrıldı ve adını tarihte ilk kez yarı finale yazdırdı.

'BİZİM ÇOCUKLAR' GÜRCİSTAN’I YIKTI

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan deplasmanına çıkan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Böylece Ay Yıldızlılar, elemelere üç puanla başlayarak zorlu İspanya maçı öncesi moral topladı.