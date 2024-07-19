Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

2024-2025 sezonunda FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele edecek Türk takımları için kura sonuçları açıklandı. Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminde TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

TOFAŞ: A Grubu’nda mücadele edecek olan TOFAŞ, Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Lowen Braunschweig (Almanya) ile eşleşti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) - Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla da karşılaşacak.

Bursaspor: B Grubu’nda mücadele edecek Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya) ile eşleşti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Aliağa Petkim: İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu’nda mücadele edecek. Rakipleri Anwil Wloclawek (Polonya) ve Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) oldu. Ayrıca FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz) - Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle de karşılaşacak.

Normal sezonda 10 grupta toplam 40 takım yer alacak. Gruplarında ilk sırayı alan 10 ekip doğrudan ikinci tura yükselecek. Ayrıca gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak. Eleme maçları 24-27 Eylül tarihleri arasında, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında oynanacak.