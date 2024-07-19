Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

Ülkemizi FIBA Avrupa Kupaları'nda temsil edecek olan Türk takımların rakipleri kurayla belirlendi.

2024-2025 sezonunda FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele edecek Türk takımları için kura sonuçları açıklandı. Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminde TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

TOFAŞ: A Grubu’nda mücadele edecek olan TOFAŞ, Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Lowen Braunschweig (Almanya) ile eşleşti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) - Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla da karşılaşacak.

Bursaspor: B Grubu’nda mücadele edecek Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya) ile eşleşti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Aliağa Petkim: İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu’nda mücadele edecek. Rakipleri Anwil Wloclawek (Polonya) ve Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) oldu. Ayrıca FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz) - Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle de karşılaşacak.

Normal sezonda 10 grupta toplam 40 takım yer alacak. Gruplarında ilk sırayı alan 10 ekip doğrudan ikinci tura yükselecek. Ayrıca gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak. Eleme maçları 24-27 Eylül tarihleri arasında, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

İlgili Haberler
Arda Güler havalara uçurdu
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Rahmi Koç istedi Acun Ilıcalı kabul etti
Son Haberler
Keneden sonra yeni tehlike Sarıkız Örümceği Yerel Haberler
Keneden sonra yeni tehlike Sarıkız Örümceği
Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti: Bu çok iğrenç Dünya
Sitenin havuzunda yakınlaşan komşularını kameraya kaydedip TikTok'ta ifşa etti: Bu çok iğrenç
Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Üç gündür kayıp olan belediye işçisinin cansız bedeni bulundu
UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı Gündem
UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı
78 yaşındaki Lucescu'nun yeni takımı belli oldu Spor
78 yaşındaki Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. KAP duyurdu resmen el konuldu Ekonomi
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. KAP duyurdu resmen el konuldu
Arda Güler havalara uçurdu Spor
Arda Güler havalara uçurdu