Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Kaynak: AA
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün kurucusu olan İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve cenazesi toprağa verilecek.

TTK, İlgürel'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

OSMANLI TARİHİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim gören İlgürel, 1965'te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı. 1970'te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976'da "Abaza Hasan Paşa İsyanı" başlıklı teziyle doçent oldu.

1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok değerli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı ve birçok makale ile bildiri kaleme aldı.

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