Türk tarım devi iflas etti. Dünyaya ihraç ediyordu

Konya merkezli Efc İnovasyon Otomotiv, tarım makineleri üretimi ve ihracatındaki başarısıyla dikkat çekerken, ekonomik zorluklar ve mali problemler nedeniyle iflas etti. Sektör temsilcileri bu gelişmenin daha geniş etkiler yaratmasından endişeli.

Türkiye'nin önde gelen tarım makineleri üreticilerinden Efc İnovasyon Otomotiv, 2024 yılında karşılaştığı ekonomik zorlukların ardından iflas kararı aldı. Üç aylık konkordato sürecini başarıyla geçiremeyen şirket, ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyerek Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas etti.

Şirketin faaliyetlerini durdurması, hem yerel ekonomiye hem de sektöre büyük bir darbe vurdu.

Efc İnovasyon, yem makineleri, çapa makineleri, harman makineleri ve tarım pompaları gibi kritik tarım ürünlerini üretip ihraç ediyordu.

Konya'dan dünyaya önemli miktarda makine sevk eden şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir paya sahipti. Şirketin iflası, tarım makineleri sektöründe endişe yaratırken, bu durumun diğer işletmeler üzerinde de zincirleme bir etki yaratmasından korkuluyor.

Efc İnovasyon Otomotiv, 1 Ekim 2024’te mahkeme tarafından üç aylık konkordato mühleti almıştı. Ancak, şirket bu süre zarfında mali yapısını düzeltme fırsatı bulamayarak, ödeme sıkıntıları ve nakit akışı sorunları nedeniyle iflas kararı aldı. Şirketin borçlarını ödeyememesi ve operasyonlarını sürdürememesi, iflasın en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Efc İnovasyon’un faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte, şirketin çalışanları işsiz kaldı. Hem yerel hem de ulusal düzeyde iş gücü kaybı yaşanırken, işsizlik oranlarının artma ihtimali de dikkatle izleniyor. Şirketin kapanması, Konya’daki diğer işletmeleri de olumsuz etkileyebilir.