Türk Teknoloji devi satılıyor. Alacak dünya devi herkesi şaşırttı

Almanya, Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler arasında ön sırada yer alıyor. 2002’den bu yana Alman şirketler, Türkiye’ye 20 yılda 11,5 milyar dolarlık yatırım yaptılar. 2022’de ise bu rakam 697 milyon dolara ulaştı. Alman şirketler, Türkiye’de 8 binden fazla şirket kurdu.

Alman şirketler, lojistikten ağır sanayine kadar birçok alanda Türk şirketleriyle iş birliği yapıyor veya onları satın alıyor. Son örnek, Alman teknoloji devi Adesso’nun Türk şirketi Arteno’yu satın alması oldu. Adesso, 15 ülkede faaliyet gösteren bir şirkettir. 1997 yılında kurulan şirket, 1 milyar euroluk bir ciroya ve yaklaşık 10 bin çalışana sahiptir.

Adesso’nun hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem görmektedir. Adesso, Almanya’nın en büyük 25 BT danışmanlık ve sistem entegrasyon şirketi arasında 6. sıradadır. Adesso, 2006 yılında GADIV GmbH, 2012 yılında Arithnea GmbH şirketlerini satın almıştır.

Adesso, Akbank, Allianz, Borusan, Bosch, Commerzbank, DeFacto, Garanti BBVA, Koç Holding, ING, Kuveyt Türk, Mercedes-Benz, TRT, İş Bankası, VakıfBank gibi büyük şirketlerle çalışmaktadır.

Adesso, 2022 yılında Türkiye’de 18.4 milyon euro ciro elde etmiş ve yüzde 40 büyümüştür. Adesso’nun satın almak istediği Türk şirketi Arteno ise 2014 yılında kurulmuştur. 2023 yılında Türkiye’ye gelen Alman yatırımları da dikkat çekicidir.

TÜRK ŞİRKETLERİNİ SATIN ALIYORLAR

En büyük yatırım, dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden DHL Group’un Türk kargo şirketi MNG Kargo’yu satın almasıdır. DHL Group, 590 bin çalışanı ve 82 milyar euro cirosu olan bir şirkettir. DHL Group, MNG Kargo’nun 27 aktarma merkezi, 800’den fazla şubesi ve yaklaşık 10 bin çalışanını bünyesine katmıştır.

Diğer önemli yatırımlar arasında bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE ve sanayi devi Sartorius vardır. Nagarro SE, mart ayında Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarı olmuştur. Sartorius ise mart sonunda Türk şirketi Sartonet’i satın almıştır.

Ayrıca Alman şirketi BASF, Kocaeli Dilovası’ndaki üretim kapasitesini iki katına çıkarmıştır. Alman ZF Group da Türkiye’ye 40 milyon euroluk yatırım yapmış ve Sakarya’da ticari araç fren körükleri fabrikası kurmuştur.