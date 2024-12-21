Türk tekstil devi 152 işçisini işten çıkardı. Dünya markasından KAP açıklaması

Türkiye'nin köklü tekstil devlerinden biri olan Akın Tekstil, 16 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki fabrikasında büyük bir işten çıkarma gerçekleştirdi.

1956 yılında Rüştü Akın ve kardeşi Haydar Akın tarafından İstanbul Bakırköy'de kurulan şirket, 40 tezgah ve 23 çalışanla başladığı üretim yolculuğunda, zamanla dünya markası haline geldi.

68 yılı aşkın bir süredir kumaş ve hazır giyim ihracatı yapan Akın Tekstil, Avrupa'nın ve Türkiye'nin önde gelen entegre üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

Yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, konfeksiyon masraf yerlerinde çalışan 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine karar verildi.

Bu kararın, şirketin çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği'ne uygun olarak 4 gün gecikmeyle kamuya açıklandığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, bu radikal kararın arkasında ekonomik ve operasyonel zorluklar yattığı ifade edildi.

İşte Akın Tekstil'in konfeksiyon faaliyetlerini durdurma ve işten çıkarma kararına götüren temel sebepler:

Enflasyonla Mücadele ve Kur Politikası: Döviz kurlarının enflasyon oranının altında kalmasıyla, döviz cinsinden alınan siparişlerin maliyetlerinin karşılanamaması. Bu durum, konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesine neden oldu.

Personel Maliyetleri: Asgari ücrette yapılan artışlarla birlikte artan personel maliyetleri, zararın büyük kısmını oluşturdu.

Finansman Sorunları: Geçmiş dönem birikmiş zararları kapatmak için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi.

Toplu İş Sözleşmeleri: Gelecek dönemde başlayacak toplu iş sözleşmeleri ile zararın artarak devam edeceği beklentisi.

Akın Tekstil, bu ekonomik koşullar altında aldığı kararları, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki vererek uygulamaya koydu. Şirket, bu zor kararın tüm paydaşlar için en az zararla atlatılması amacıyla hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Gelinen noktada; içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalktığından iş bu açıklama yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, şirketin meşru çıkarlarını korumak ve yatırımcıları yanıltmamak adına gizlilik önlemleri alınarak yapıldı.