Türk tekstil devi iflasın pençesinde. İşçiler bayram üzeri kara kara düşünüyor

Ekonomik kriz irili ufaklı demeden tüm şirketleri zor duruma düşürdü. Son olarak Bursa'nın Kestel ilçesinde kumaş ve tekstil ürünlerine baskı alanında faaliyet gösteren Adeks Tekstil Sanayi, finansal kriz nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Adeks Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato talebiyle açılan dava sonucunda, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

MAL VARLIKLARI KORUMA ALTINDA

Karara göre, şirketin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca, mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi veya işletmeye ait demirbaşların devri engellendi.

TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU

İcra ve İflas Kanunu'nun 288/1 maddesi gereği, geçici mühlet süresince şirket aleyhine yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Devam eden takip işlemleri, ihtiyati tedbir ve haciz kararları da durduruldu. Ancak İİK’nın 206. maddesinin 1. sırasındaki imtiyazlı alacaklar ve rehinli alacaklar bu kapsam dışında tutuldu.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, sürecin sağlıklı yönetilmesi için üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Bu kapsamda, mali denetimden sorumlu olarak SMMM Gamze Taş ve SMMM Engin Dinçel, hukuki süreçleri takip etmek üzere ise Avukat Suzan Bayraktaroğlu Evgin atandı.

Kararın ilan edilmesiyle birlikte, alacaklılar 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesine itiraz edebilir. İtiraz dilekçelerinde konkordatonun gereksiz olduğunu kanıtlayan belgelerin sunulması gerekiyor.

Mahkeme, geçici mühlet süresinin dolmasından önce önemli gelişmeler olması halinde duruşma günü belirleyebileceğini açıkladı. Sürecin nasıl şekilleneceği, şirketin mali yapısını toparlama sürecine bağlı olarak netleşecek.