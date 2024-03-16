Türk Telekom güldürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 87-83 yendi.
Bu sonuçla dört maç sonra evinde kazanmayı başaran Türk Telekom, ligdeki 11. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise ligde 14. kez yenildi.
Salon: Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan
Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 6, Wallace 26, Yiğitcan Saybir 4, Palmer 15, Enoch 15, Brown 8, Okben Ulubay 3, Troy Selim Şav, Jones 10
TOFAŞ: Winston 15, O'Brien 19, Mustafa Kurtuldum 9, Sakic, Wiley 11, Özgür Cengiz 2, Homesley 8, Tolga Geçim 17, Ege Demir 2
1. Periyot: 25-15
Devre: 45-36
3. Periyot: 67-66
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