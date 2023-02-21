21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Türk Televizyon dünyasının duayen ismi hayatını kaybetti. Yıllarca Eurovision yarışma programlarını yönetmişti

Türk Televizyon dünyasının duayen ismi hayatını kaybetti. Yıllarca Eurovision yarışma programlarını yönetmişti

1973'te TRT’de kameraman olarak çalışmaya başlayan ve ardından Eurovision yarışmalarında ve unutulmaz programlarda yönetmenlik yapan Bülent Osma, hayatını kaybetti

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:01
Takip Et

Türk Televizyon dünyasının duayen Bülent Osma ismi hayatını kaybetti.

Türk Televizyon dünyasının duayen ismi hayatını kaybetti. Yıllarca Eurovision yarışma programlarını yönetmişti
+
Aa
-

'Ben Bilirim', 'Tombala', 'Turnike' gibi unutulmaz programlarda yönetmenlik yapan Bülent Osma'dan acı haber geldi. Osma'nın hayata veda ettiği öğrenildi.

"ÖNEMLİ BİR FERDİMİZİ KAYBETTİK"

Bülent Osma'nın vefatını TRT, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma, vefat etmiştir. Duayen isme Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sakarya’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Hatay'daki deprem köprü ve yolları vurdu. Derin çatlaklar oluştu
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
﻿Uzmanlar açıkladı. Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.