Türk tohumunda hem çeşit hem de ihracat arttı

Türk tohumculuk sektörü, 2022 yılında 609 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi yaratırken; 2022 yılında ise ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 173'e yükseltmeyi başardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk tohumunda hem çeşit hem de ihracat arttı

Her yıl dünya tarımını Antalya'da buluşturan growtech, arge desteğiyle verimlilik ve ihracattaki hedefini her yıl büyüten Türk tohumcularının uluslararası arenadaki yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapıyor.

Platin dergisinde yer alan habere göre, Türk tohumculuk sektörü, 2022 yılında 609 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi yaratırken; 2022 yılında ise ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 173'e yükseltmeyi başardı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, ülkemizde tescil ettirilen ve üretim izni alınan çeşit sayısının arttığını, Ocak 2023 itibarıyla tarla bitkilerinde 5 bin 300, sebzelerde 7 bin 378, meyve ve asmada bin 822 çeşit olmak üzere, toplam 14 bin 500 tescilli çeşit sayısına yükseldiğini duyurdu.

Çeşit sayısındaki artışa paralel olarak tohumluk üretim miktarlarının da hızla yükseldiğine dikkat çeken Akcan, "2022 yıl sonu itibarıyla 1.361.336 ton sertifikalı tohumluk, 137.1 milyon adet meyve fidanı, 2 milyon adet asma fidanı, 91 milyon adet çilek fidesi, tahminen 6 milyar adet sebze fidesi ve 2 milyar adet süs bitkisi üretilmiştir. Üretim miktarlarındaki bu olumlu gelişmeler ticarete de yansımış ve 2022 yılında 609 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi oluşmuştur. İthalat ile ihracat arasındaki denge hızla ihracat lehine gelişmeye başlamıştır. 2018 yılında sektör ilk defa ithalattan daha fazla ihracat yapmış ve bu oran yüzde 108 olmuş, 2022 yılında ise yüzde 173'e yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

"ARGE FAALİYETLERİ DESTEKLENMELİDİR"

Gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmalar ışığında tarımda ve tohumculuk sektöründe verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıktığını kaydeden Akcan, "Bu kapsamda en önemli konu bitki ıslahı çalışmaları, tohum bilimi ve tohum teknolojileri alanında yapılan araştırmalar ile çeşit geliştirme çalışmalarıdır. Bu anlamda ihtiyaç ise; yüksek verimli, kaliteli, stres şartlarına, hastalık ve zararlılara dayanıklı, tüketim tercihlerine uygun çeşitlerdir. Ancak bu çalışma, önemli olduğu kadar da zor, büyük yatırım gerektiren ve uzun zaman alan bir faaliyettir. Bu nedenle öncelikle çeşit geliştirme çalışmaları olmak üzere tohum bilimi ve tohum teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir" diye konuştu.

"DÜNYA TOHUM TİCARETİNDE 11'İNCİ, FİDANDA 8'İNCİ SIRADAYIZ”

Tohumun, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşılanması için bitkisel üretimde verim ve kalitede temel girdilerden ve gıda zincirinin önemli halkalarından biri olmasından dolayı, ticari olmaktan daha da öte stratejik bir önem kazandığını hatırlatan Akcan, "Şu anda Türkiye, dünya tohum ticaretinde 11. sırada, fidanda 8. sırada yer almaktadır. Sektör olarak önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Spor
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Gündem
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu Spor
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü Gündem
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu Spor
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar Gündem
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?