Türk uzay şirketinden dev hamle. Milyon dolarlık anlaşma imzalandı

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden 1.960.296 ABD Doları değerinde savunma sistemleri siparişi alarak önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu siparişin teslimatlarının 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Yapılan anlaşma, SDT'nin cirosuna olumlu bir katkı sağlaması beklenen yeni bir iş fırsatı sunuyor.

2025 yılına kadar tamamlanacak olan bu teslimatlar, SDT Uzay ve Savunma’nın teknolojik kapasitesini ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Şirket, aldığı bu önemli siparişle cirosunu artırarak sektördeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ŞİRKETİN CİROSU OLUMSUZ ETKİLENECEK

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., savunma sistemleri alanında aldığı yeni siparişle birlikte, şirketin cirosunda kayda değer bir artış bekliyor. Bu sipariş, SDT'nin sektördeki konumunu güçlendirirken, rekabet avantajı sağlamasına da katkıda bulunacak.

Şirketten yapılan açıklamada, savunma sistemlerine yönelik olan bu siparişin teslimatlarının 2025 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, açıklamanın İngilizce çevirisi de kamuoyuyla paylaşılmış olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklamanın esas alınacağı vurgulandı.