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Skandal. Kenya asıllı Türk vatandaşı atlet Aras Kaya'da doping çıktı

Avrupa Kros'ta iki altın, iki de gümüş madalyası olan Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:26
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Türk vatandaşı olarak uluslararası yarışmalara katkılan atlet Aras Kaya'da doping tespit edildi

Skandal. Kenya asıllı Türk vatandaşı atlet Aras Kaya'da doping çıktı
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Kenyalı olan ancak Türk vatandaşı olarak uluslararası yarışmalara katkılan atlet Aras Kaya'da doping çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Federasyonumuza Atletizm Dürüstlük Birimi tarafından gelen yazıda, sporcu Aras Kaya’nın Romanya'da gerçekleşen özel bir yarışta alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Sporcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. İlerleyen günlerde hukuki süreçlerin mahremiyetine dikkat edilecek şekilde konu ile alakalı daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır.”

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