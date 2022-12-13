Skandal. Kenya asıllı Türk vatandaşı atlet Aras Kaya'da doping çıktı

Kenyalı olan ancak Türk vatandaşı olarak uluslararası yarışmalara katkılan atlet Aras Kaya'da doping çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Federasyonumuza Atletizm Dürüstlük Birimi tarafından gelen yazıda, sporcu Aras Kaya’nın Romanya'da gerçekleşen özel bir yarışta alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Sporcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. İlerleyen günlerde hukuki süreçlerin mahremiyetine dikkat edilecek şekilde konu ile alakalı daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır.”