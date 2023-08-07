Türk ve Altay mitolojisinde kutsal dağ ne anlama geliyor?

Kutsal dağ anlamına gelen Altındağ’ın Türk ve Altay mitolojisinde farklı anlamı vardır.

Türk ve Altay mitolojisinde kutsal dağ ne anlama geliyor?

Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde kutsal dağ. değişik Türk dillerinde Altantav, Altantağ, Altuntah, Altantak ve Altaytav olarak da bilinir.

Moğolcada Altındağ, Altanavla veya Altanula olarak söylenir.

Altay Dağları’nın simgeselleşmiş biçimi olan Altındağ, gökyüzünde bulunur ve Türk yurdunun ve devletinin enginliğini göz alıcılığını temsil eder.

Efsaenelere göre de burada dokuz Tanrı yaşar ve zirvesinde ise Altan Han vardır.

Ayrıca Tanrı Ülgen’in tahtının da burada olduğu söylenir.

Mitolojik dağların en önemli üç tanesi şu şekildedir:

Altındağ, Demirdağ ve Bakırdağ’dır.

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