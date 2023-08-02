Türk ve Altay mitolojisinde Ölüm Tanrısı Aldacı, "Aldaçı Han" olarak da bilinir.

Yeraltı tanrısı Erlik'in insanların canını alması için yeryüzüne gönderdiği ve onun elçisi olduğuna inanılan kötü ruh olarak tanınır.

ÖZELLİKLERİ

Aldacı’nın uzun kara giysileri ve kara bir atı vardır. Aldacı’nın görünümü heybetli ve korku vericidir.

Aldacı geçtiği yerlere korku salar ve yönettiği ölüm ruhlarına da Aldaçılar adı verilir.

Altaylılara göre ölü bir evden çıktıktan sonra Aldacı denilen

kötü ruhlar evde kalır. Bunun için o evden yedi gün dışarıya eşya verilmez ve içeriye de alınmaz.

Ev, yedi gün sonra temizlenir ve ancak sonrasında o eve girilip yemek yapılır.