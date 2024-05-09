Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor

Oyun dünyasında heyecanla beklenen Despot Zombie, MoonStar Games tarafından geliştirilen ve yakın zamanda oyuncularla buluşacak olan bir başyapıt olarak tanımlandı.

Bu zombi temalı üçüncü şahıs nişancı oyununun, kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği ve oyuncuların kararlarının hikayenin akışını derinden etkilediği belirtildi.

OYUNUN KONUSU NE?

Oyunun kahramanı olan Kurt’un salgın hastalığına karşı doğal bir bağışıklığa sahip ve beynine yerleştirilen deneysel bir yapay zeka çipi ile insanlığın kaderini omuzlarında taşıdığı aktarıldı.

Despot Zombie’de oyuncular, stratejik düşünme ve hızlı reflekslerini kullanarak, durmaksızın gelen zombi ordularına karşı mücadele edecek.

Her seçim, Kurt’un yolculuğunu ve karşılaştığı engelleri şekillendirecek.

CESARET VE BECERİ ÇOK ÖNEMLİ

Oyun süresince elde edilecek çeşitli silahlar ve yeteneklerle donatılan oyuncular, bu amansız savaşta hayatta kalma mücadelesi verecekler.

Steam’de yerini almak üzere olan Despot Zombie, tüm oyuncuları cesaret ve becerilerini sınayacak bir maceraya davet edecek.