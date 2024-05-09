Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor
Steam'de yayınlanmak üzere bir Türk yapımının geliştirildiği ortaya çıktı. Despot Zombie olarak adlandırılan oyunun konusu ve karakterleri de belli oldu.

Oyun dünyasında heyecanla beklenen Despot Zombie, MoonStar Games tarafından geliştirilen ve yakın zamanda oyuncularla buluşacak olan bir başyapıt olarak tanımlandı.

Bu zombi temalı üçüncü şahıs nişancı oyununun, kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği ve oyuncuların kararlarının hikayenin akışını derinden etkilediği belirtildi.

ss-3ec2e80059dc332de4f9f560513565e83d4b3b00-600x338.jpg

OYUNUN KONUSU NE?

Oyunun kahramanı olan Kurt’un salgın hastalığına karşı doğal bir bağışıklığa sahip ve beynine yerleştirilen deneysel bir yapay zeka çipi ile insanlığın kaderini omuzlarında taşıdığı aktarıldı.

Despot Zombie’de oyuncular, stratejik düşünme ve hızlı reflekslerini kullanarak, durmaksızın gelen zombi ordularına karşı mücadele edecek.

ss-d5930cc80be0319a3171b0d8769061acd8fc3461-600x338.jpg

Her seçim, Kurt’un yolculuğunu ve karşılaştığı engelleri şekillendirecek.

CESARET VE BECERİ ÇOK ÖNEMLİ

Oyun süresince elde edilecek çeşitli silahlar ve yeteneklerle donatılan oyuncular, bu amansız savaşta hayatta kalma mücadelesi verecekler.

Steam’de yerini almak üzere olan Despot Zombie, tüm oyuncuları cesaret ve becerilerini sınayacak bir maceraya davet edecek.

rhtr.png

rth.png

Son Haberler
Türk müşterileri almayan taksiciler Araplardan para dayağı yedi. Arap misafirlerimiz taksimetre ücretini fazla buldu Gündem
Türk müşterileri almayan taksiciler Araplardan para dayağı yedi. Arap misafirlerimiz taksimetre ücretini fazla buldu
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Yerel Haberler
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Zehra Güneş'in süper minisi yıktı geçti. İspanya'yı da salladı Spor
Zehra Güneş'in süper minisi yıktı geçti. İspanya'yı da salladı
MNG Kargo’dan gelen bu mesajla on binlerce kişinin hayatı karardı Ekonomi
MNG Kargo’dan gelen bu mesajla on binlerce kişinin hayatı karardı
Bakan Koca şehir hastaneleri için 18 yılda ödenecek dev parayı açıkladı Gündem
Bakan Koca şehir hastaneleri için 18 yılda ödenecek dev parayı açıkladı
MGM Denizli'yi uyardı Yerel Haberler
MGM Denizli'yi uyardı
Kerimcan Durmaz 11 kilo aldı. Görenler tanıyamadı Magazin
Kerimcan Durmaz 11 kilo aldı. Görenler tanıyamadı