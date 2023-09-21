Türk yurdu Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu

Kerkük Valisi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçenin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçenin de kullanılması talimatını verdi.

Türk yurdu Kerkük’te Türkçe resmi dil oldu

Irak'ın Türkmen kenti Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekân tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, bölgede Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.

Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. 18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak.

Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

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