Türkan Şoray'a 'Onur Nişanı'

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Türkan Şoray'a Türk Dünyası kültür ve sanatına yapmış olduğu üstün katkılarından dolayı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “Onur Nişanı” takdim edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yaptığı açıklamada, “Türkan Şoray, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından biri olmanın yanı sıra kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda her daim çaba sarf eden bir kültür elçisidir. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONUR DUYUYORUM"

Şoray ise yaptığı açıklamada, Onur Nişanı'nın ilk Türk iş birliği örgütü olan TÜRKSOY tarafından verilmesinden dolayı onur duyduğunu ve kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.