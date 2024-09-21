Türkçe Kur’an haram… Arapça Cennet lisanıymış!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkçe Kur’an haram… Arapça Cennet lisanıymış!

Türkiye Gazetesi’nde “Gönül Sultanları” başlıklı köşede dini konularda yazılar kaleme alan yazar Ahmet Demirbaş, cennette Arap lisanının kullanıldığını iddia etti.

Demirbaş yazısında, Arapça’nın cennet lisansı olduğunu belirtirken “Cennette kullanılan yazı da Arapların kullandığı İslam harfleridir. Arab, sözlükte, "güzel" demektir. Arabî [Arapça], "güzel dil" demektir. Arap ırkıyla alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

ARAPÇA İNSANLARDAN ÖNCE VARDI

Demirbaş ayrıca, “Her lisan, insanlar tarafından meydana getirildi. Arapça ise, insanlar yaratılmadan önce de vardı. İlk insan olan Âdem aleyhisselam Cennetin her yerinde (Lâ ilâhe illallah) yazılı olduğunu gördü. Yani, insanlar yokken de bu harfler, bu lisan vardı” diye yazdı.

KUR’AN’I ARAPÇA DIŞINDA YAZMAK HARAM

Kur’an’ı Arapça dışında başka harflerle yazmanın haram olduğunu da belirten Demirbaş, “Mushaf'ı Arapçadan başka harfle yazmak ve başka dile tercüme edip, Kur'ân-ı kerim yerine bunu okumak haramdır. Arapçadan başka harfle yazmak ve böyle yazılmış Mushaf’ı okumak haramdır. Kur'ân-ı kerimi başka dile tercüme edip, Kur'ân-ı kerim yerine bunu okumak ve Mushaf'ı Arabî harflerle, okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile söz birliğiyle haramdır. Kur'ân-ı kerimi böyle yazarken ve başka dile tercüme ederken, Allah kelamının icazı [mucize özelliği] bozulmakta, nazm-i ilahi değişmektedir. Bunun gibi sebeplerle de, Kur'ân tercümesi namazda okunamaz” diye belirtti.

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