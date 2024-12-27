Türkçe o ülkede resmi dil ilan edildi

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle, Lipyan Belediye Meclisi'nde yapılan oturumda Türkçe'nin "resmi kullanımda dil" statüsü kazanması oy birliğiyle kabul edildi.

ENİS KERVAN: "BİR BELEDİYEDE DAHA TÜRKÇE RESMİ OLDU"

Enis Kervan, yapılan çalışmaların neticeye ulaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Lipyan Belediyesi'ne bağlı Yanova köyünde çoğunluğun Türklerden oluştuğunu ifade etti. Kervan, "Türkçe, Kosova'da yüz yıllardır mevcut ve bu dilin bir belediyede daha resmi statü kazanmasından mutluluk duyuyorum" dedi.

TÜRKÇE, KOSOVA'DA DAHA ÖNCE RESMİ DİL STATÜSÜNE KAVUŞMUŞTU

Türkçe, halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde "resmi dil" statüsüne sahipken, Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde ise "resmi kullanımda dil" olarak yer alıyordu. Kosova yasalarına göre, belediye sınırlarında geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın "resmi kullanımda dil" statüsüne sahip olabiliyor. Ancak, bu statü, söz konusu dilin belediyenin resmi işlerinde zorunlu olarak kullanılmasını gerektirmiyor.

KOSOVA’DA TÜRKÇE KONUŞANLARIN SAYISI ARTIYOR

Kosova'da bu yıl yapılan son nüfus sayımına göre, ülkede 19 bin 419 Türk yaşıyor. Ayrıca, yaklaşık 50 bin kişi, Türkçeyi anadilinin yanı sıra konuşabiliyor. Bu da Türkçenin Kosova'daki yaygın kullanımını ve önemini gözler önüne seriyor.

Kosova'da Türkçe'nin resmi dil statüsüne yükselmesi, Türkçe konuşan topluluklar için önemli bir gelişme olarak kayda geçti.