Türkçe olmayan tabelaları indirdiler. Bravo bu belediyeye

Mersin Yenişehir Belediyesi, tabelaların mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerinde tabela, çalışma izni ve ruhsat denetimi yaptı.

Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu, yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela ve afişler kaldırıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerine, Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kanunlar çerçevesinde ekiplerimizle gerekli denetimleri yapıyoruz. Kanunlar herkes için geçerli ve bağlayıcıdır. Denetimlerimiz devam edecek, Yenişehir Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.