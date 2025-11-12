Turkcell, Google Cloud ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’de yeni bir Google Cloud Bölgesi kurulacağını açıkladı. Şirket, bu kapsamda veri merkezi ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Yeni bölge, Türkiye’de yüksek performanslı ve düşük gecikmeli bulut hizmetlerinin kullanılmasını sağlayacak. Veri analitiği, siber güvenlik, yapay zekâ ve dijital iş çözümleri gibi alanlarda Google Cloud’un gelişmiş servislerine Türkiye’den erişim mümkün hale gelecek.

Turkcell, kurulacak bölgedeki servislerin pazarlama ve satış faaliyetlerinden de sorumlu olacak. Şirket, bu iş birliğiyle Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve ülkeyi bölgesel bulut inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu adım, lider global teknoloji markalarının ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojileriyle hem kamu hem özel sektörde verimlilik artacak, dijital egemenliğimiz güçlenecek.”

"1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLIYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, anlaşmanın Türkiye’nin dijital geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sadece bir teknoloji yatırımı değil; Türkiye’nin dijital geleceği adına atılmış stratejik bir imzadır. Veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu bölgeyle müşterilerimiz, Google Cloud’un teknolojilerine sorunsuz erişim sağlayacak.”

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian ise Türkiye’de artan bulut ve yapay zekâ talebini karşılamayı hedeflediklerini belirterek, “Bu ortaklık Türkiye ekonomisinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. İş birliğimiz, dijital dönüşümü hızlandırarak yeni nesil şirketlerin doğmasına ve büyümesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.