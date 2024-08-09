Turkcell'den dev tasfiye kararı

Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bilgilendirmede geçen yıl kurulan 61 milyon TL sermayeli Ultia Teknoloji Yazılım AŞ'nin tasfiye sürecine başlandığını duyurdu.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Ultia adlı yazılım şirketini büyüme potansiyelinin sınırlı kalması nedeni ile tasfiye edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Turkcell'in KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş. (Ultia)’nin, içinde bulunduğu sektörün büyüme potansiyelinin son dönemde sınırlı kalması yüzünden tasfiye edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sene kurulan ve "hızlı uygulama ve iş akışı geliştirme platformu" olarak tanıtılan Ultia'nın kurumlara maliyet avantajı ve hız kazandıracağı söylenmişti.