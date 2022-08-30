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Turkcell'den reklam parası aldılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmediler

30 Ağustos'un yıl dönümünde zaferi görmeyen gazeteler onun yerine Turkcell'den ilan almayı tercih etti. HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam gazetesi ile Akit aynı tarafta buluştu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:31
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:45
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Turkcell'den reklam parası aldılar ama... Hangi gazeteler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmedi

Turkcell'den reklam parası aldılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmediler
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Türk'ün büyük zaferi 30 Ağustos'un yıl dönümünde bazı gazeteler Turkcell'den ilan almayı tercih etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmeyen, Atatürk ve silah arkadaşlarının adını dahi anmayan gazeteler, onun yerine Turkcell'e reklam parası basarak ilanlarını birinci sayfalarına taşıdı.

OdaTV'nin haberine göre, HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam reklam almazken 30 Ağustos Zafer Bayramı'na gazetesinin hiçbir yerinde yer vermedi. Öte yandan, birinci sayfasına PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili bir yazıyı taşıdı.

Akit ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değinmezken Turkcell'in verdiği reklamı birinci sayfasına taşıdı.

Milat, Diriliş Postası, Türkiye gazeteleri de Turkcell'in reklamını kullanırken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamadı. 

Nurcuların gazetesi Yeni Asya ise hem reklam almadı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin haberlere yer vermedi.

Yeni Asya'da Saidi Nursi'nin kitaplarının reklamı birinci sayfadan yapıldı. 

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Feraset
30.08.2022 13:18
Reklam kokan hareketler puhaha  
 
Mehmet Söker
30.08.2022 13:17
Bunların hepsi işgalci Yunan ordusuna hilafet ordusu gören yerli işbirlikçiler,keşke Yunan KAZANSAYDI diyenler,işgalci Yunan ordusuna hilafet ordusu diyen Mustafa Sabri'nin torunlarıdır  
 
Murat Atılgan
30.08.2022 13:15
Az kaldı çektirip gidecekler.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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