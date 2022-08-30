Turkcell'den reklam parası aldılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmediler

Türk'ün büyük zaferi 30 Ağustos'un yıl dönümünde bazı gazeteler Turkcell'den ilan almayı tercih etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmeyen, Atatürk ve silah arkadaşlarının adını dahi anmayan gazeteler, onun yerine Turkcell'e reklam parası basarak ilanlarını birinci sayfalarına taşıdı.

OdaTV'nin haberine göre, HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam reklam almazken 30 Ağustos Zafer Bayramı'na gazetesinin hiçbir yerinde yer vermedi. Öte yandan, birinci sayfasına PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili bir yazıyı taşıdı.

Akit ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değinmezken Turkcell'in verdiği reklamı birinci sayfasına taşıdı.

Milat, Diriliş Postası, Türkiye gazeteleri de Turkcell'in reklamını kullanırken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamadı.

Nurcuların gazetesi Yeni Asya ise hem reklam almadı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin haberlere yer vermedi.

Yeni Asya'da Saidi Nursi'nin kitaplarının reklamı birinci sayfadan yapıldı.