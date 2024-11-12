Türkeli’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kaynak: İHA
Türkeli’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Merkez Camisi önünde fidan dağıtımı yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 2 bin 100 adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fidan dağıtımına katılan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve protokol üyeleri, vatandaşlara fidanlarını bizzat vererek çevre bilincine dikkat çekti.

Fidanlar, özellikle dut, mahlep, fıstık çamı ve defne türlerinden seçildi. Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, bu tür organizasyonların gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına çok değerli olduğunu ifade ettiler. Katılımcılar, dağıtılan fidanları kendi bahçelerine dikerek, ağaçlandırma hareketine katkı sağlamak için mutlu bir şekilde fidanlarını yerleştirdiler.

Fidan dağıtımı sırasında çevreye duyarlılığa dikkat çeken vatandaşlar, bu tür etkinliklerin sadece bugünün değil, yarının da doğasına sahip çıkma adına önemli bir adım olduğunu ifade ettiler.

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