Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak Osman Kavala hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak Osman Kavala hamlesi

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası kapsamında cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini söyledi.

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden Tuğrul Türkeş, Gezi Davası’nda tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“7 YIL SÜREN YARGILAMA MI OLUR?”

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, Osman Kavala için “Casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?” ifadelerini kullandı.

“HUKUKU DÜZELTİRSENİZ, EKONOMİ DE DÜZELİR”

“Aslında mesele Kavala falan değil. Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun” diyen Türkeş, “Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir” şeklinde konuştu.

“İŞTE GERÇEK YURTSEVERLİK BU”

“Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik” diyen AKP’li Türkeş, “Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” diye konuştu.

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