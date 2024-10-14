Türkiye: 2- İzlanda: 2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşıyor. Maçta birinci golü İrfan Can Kahveci'den geldi. İkinci gol penaltıdan Hakan Çalhanoğlu tarafından atıldı. Maçta durum 2-2 oldu.

Maçta Hakan Çalhanoğlu'nun bir penaltı golü de Çihlal gerekçesiyle sayılmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Anderson’un pasında orta sahada topu alan Oskarsson, hızla ceza sahasına ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada Kerem’in şutunda savunmadan seken topa Hakan Çalhanoğlu’nun gelişine yaptığı sert şutta kaleci Valdimarsson, topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Gudjohnsen’in kafayla indirdiği topu kontrol eden Oskarsson’un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Arda Güler’in pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu’nun ceza yayı içinden yaptığı şutta top kaleci Valdimarsson’da kaldı.

36. dakikada İzlanda atağında savunmadan seken topa Tomasson’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Gretarsson’un önüne düşen topa Uğurcan bu kez ayaklarıyla hamle yaptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

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