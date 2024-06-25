Türkiye 56’ıncı sıraya geriledi. 9 sıra birden düştü

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede geriye gittiğini belirtti.

Gürer, Climate Change Performance Index'in raporuna göre ülkemizin enerji alanında hala büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olduğunu, aşamalı olarak fosil yakıtları kaldırma politikasının olmadığını ve tarım ile ormancılık sektörlerinde koruyucu mevzuat eksikliklerinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca mevcut ormancılık politikasının ormanları korunması gereken doğal varlıklar olarak değil, üretim alanları olarak ele aldığına dikkat çekti.

Gürer, Türkiye'nin 2022 yılında 47. sırada bulunduğu Climate Change Performance Index'te, 2023 yılında 9 sıra gerileyerek 56. sıraya düştüğünü açıkladı. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen yıl arttığını ve özellikle tarımsal üretim sürecinde çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Gürer, ülkemizin bu alandaki performansının düşük olduğunu ifade etti.

Climate Change Performance Index'in yıllık olarak ülkelerin iklim performansını değerlendirdiğini söyleyen Gürer, Türkiye'nin bu endekste 100 tam puan üzerinden 43,82 puan alarak 67 ülke arasında 47. sırada yer aldığını ancak son raporda 56. sıraya gerilediğini belirtti. Gürer, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerek, Avrupa ülkeleri içinde sadece Polonya'nın Türkiye ile birlikte 'çok düşük' sınıfta yer aldığını sözlerine ekledi.

Ülkemizin CCPI'de iklim değişikliği ile mücadele performansının dokuz sıra düşerek 56. sıraya gerilemesi ve bu durumun ülkemizi çok düşük performans gösteren bir ülke haline getirmesinin çok boyutlu irdelenmesi gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizin sıralamada gerileme sebeplerine bakıldığında, 2053 yılında net sıfır hedefine ulaşacağının açıklanması, 2038 yılına kadar sera gazı emisyonlarını artıracağını belirtmesi, enerji açısından fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı olmamız ve ormansızlaşma konusundaki büyük artışın yaşanması, sıralamada aşağılara doğru düşmemizin nedenleri arasında gösteriliyor." dedi.