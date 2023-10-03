Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezinde Eternity-2023 tatbikatının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, teorik ve uygulamalı bölümlerden oluşan tatbikatta, üç ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın 6 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.