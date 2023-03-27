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TÜBİTAK 273 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:06
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 273 personel alacak

TÜBİTAK 273 personel alacak
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Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak. Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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