Türkiye birincisi dünya güzeli olma yolunda

2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil edeceği öğrenildi.
9 Mart'ta gerçekleşecek olan büyük finale hazırlık yapan 26 yaşındaki Nursena Say, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampta bulunuyor.
Nursena Say, kamp sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da göz ardı etmiyor.
NURSENA SAY KİMDİR?
Nursena Say, 26 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun.
'Miss Turkey'e yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabiliyor.