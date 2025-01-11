Türkiye Boks Federasyonunda TOHM Koordinatörlüğüne Ferhat Pehlivan getirildi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar milli formayı terleten ve önemli uluslararası başarılara imza atan Ferhat Pehlivan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu tarafından yeni görevine atandı.
Verilen görevi layığıyla yapmaya çalışacağını belirten Pehlivan, "Hedefimiz, Türk boksunu dünya çapında hak ettiği noktaya taşımaktır. Türk boksunun Avrupa, dünya şampiyonaları ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kazanacağı madalyaların alt yapısını hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.