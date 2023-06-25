Türkiye bu kadını konuşuyor: Dört koca bana yeter de artar bile. Gerisini siz düşünün

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ilginç bir video ile karşı karşıya kalmayalım.

Dikkat çekmek isteyeninden, takipçi kazanmak için her türlü iğrençliği yapanına kadar herkesin bulunduğu sosyal medyada bugün de 4 tane kocası olduğunu söyleyen bir kadın viral oldu.

Dört kocası olduğunu söyleyen kadın böyle mutlu olduğunu dile getirdi. Fakir erkekle uğraşmak istemediğini belirten kadın;

“Vallahi bu saatten sonra fakir adamı çekemem” diyen kadın dört kocası olduğunu söyleyerek, “Dört tane aslanlar gibi kocam var. Mis gibi evim var. Arabamız var. Dört koca bana yeter de artar bile. Gerisini siz düşünün” dedi.

Bu paylaşım kısa sürede on binlerce izlenme aldı. Paylaşımın, bir erkek tarafından eğlence amaçlı yapıldığı iddia edildi.