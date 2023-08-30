Türkiye bu kediyi konuşuyor. Kısırlaştırılmaya götürülen kedi camı kırıp firar etti

Muğla’da kısırlaştırılmak için barınağa getirilen bir kedi aracın camını kırarak kaçtı.

KAYNAK: DHA
Türkiye bu kediyi konuşuyor. Kısırlaştırılmaya götürülen kedi camı kırıp firar etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan bir kişi önceki gün sokak kedisini kafese koyup, kısırlaştırmak için Torba'daki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne getirdi.

CAMI KIRIP FİRAR ETTİ

Ancak aracını park eden vatandaş, kedinin kafesten çıktığını fark etti. Aracın içerisinde yakalamaya çalıştığı kedi, başıyla camı kırıp, dışarı atladı. Kaçan kedi önce araçtan uzaklaştı ardından tekrar aracın yanına gelip, sonra yeniden kaçtı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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BİR İNSAN BİLE KOLAY KOLAY KIRAMAZKEN KEDİ KIRDI

Aracın camının sağlam olduğunu belirten vatandaş, "Kendimi hayvanların bakımına adadım diyebilirim. Mahalledeki kedileri toplayarak kısırlaştırma işlemi için düzenli olarak getiriyorum. O gün de mahalleden kısırlaştırma işlemi için 3 kedi getirdim. Bakım merkezine götürmek için araçtan inince birinin kafesini açıp, kaçtığını gördüm. Onu yakalamaya çalışırken bir anda başıyla camı kırıp, kaçtı. Bir insanın bile kıramayacağı camı, bir kedinin başıyla kırmasına çok şaşırdım. Camda herhangi bir çatlak yoktu. Sağlam camı tek hamlede kırdı.

Aracın kırılan camı 30 bin lira ama önemli değil. Önemli olan kaçan kedinin iyi olması, umarım yaralı değildir. Buraya arada gelip, tekrar bulmaya çalışıyorum. Bulursam onu aldığım yere geri götüreceğim" diye konuştu.

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