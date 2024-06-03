Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Müge Anlı'nın programı, geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için programa katılan bir anne ve üvey baba hakkında dehşet verici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Kızlar, ellerindeki görüntülerle birlikte küçük yaştan itibaren "üvey baba" olarak bildikleri adam tarafından istismara uğradıklarını açıkladılar.

MÜGE ANLI DETAYLARI AÇIKLADI

Bu çarpıcı olay, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, polis ekipleri de hızla harekete geçti. Yayını izleyen polisler, üvey baba Selahattin'i tutukladılar. Programın sunucusu Müge Anlı, bugünkü yayınında hafta sonu yaşananları detaylı bir şekilde izleyicilere aktardı.

“BANA İLAÇ VERDİLER” DEMİŞTİ

Anne Fitnat ve üvey baba Selahattin, savcılık tarafından 5 saat boyunca sorgulandı. Ancak Fitnat, istismarı gördüğünü kabul etmesine rağmen ifadesinde sessiz kaldığını itiraf etti. Selahattin ise suçlamaları reddederek, videolardaki görüntüler için "Bana ilaç verdiler" iddiasında bulundu. Ancak sonunda Selahattin, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 ÇOCUĞU VARMIŞ

Fitnat ise suça iştirakten suçlu bulundu ancak serbest bırakıldı. Ancak istismara uğrayan ancak bunun farkında olmayan Gizem koruma altına alındı.

Müge Anlı'nın araştırmaları ise ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Anlı, Selahattin'in Avustralya'ya kaçtığını ve orada 11 çocuğu olduğunu açıkladı. Bu bilgilerin ardından Selahattin'in dayısı da yayına bağlanarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Selahattin'in geçmişteki suçlarına dikkat çeken dayı, onun bir zamanlar Avustralya'da bir akıl hastanesinde yattığını ve bir komşusuna tecavüz ettiğini ifade etti. Bu olayların ardından Selahattin'in cezaevine girdiğini ve Türkiye'ye geri dönerek burada yaşamaya başladığını belirtti.