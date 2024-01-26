Türkiye bu vahşeti konuşuyor. Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Zeynel Boyacı, baldızını ve moto kurye arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Diken’i kendisine küfrettiği için öldürdüğünü belirten Boyacı, Diken’i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Sahil Caddesi’nde bulunan boş arazide gerçekleştirilen aramada Ali Diken’in cesedine ulaşıldı.

BALDIZINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Zeynel Boyacı, ifadesinde bir cesedin daha olduğunu söyleyince, gösterdiği bölgede arama çalışması yapıldı. Ali Diken’in cesedinin gömüşü olduğu yerin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan alanda, bir ceset daha bulundu.

Boyacı, 4 saatlik bir çalışmanın sonunda ulaşılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu iletti. Ulaşılan cesetler, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay’ın geçtiğimiz 13 Ağustos’tan beri kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömdüğü yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü, sonra da söz konusu boş araziye gömdüğü iletildi.

EŞİ VE ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu düşünülen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, emniyetten çıkarken gazetecilerin sorduğu “Niye öldürdün, pişman mısın?” sorusuna cevap vermedi.

MOTOKURYEYİ BOĞARAK, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Zeynel Boyacı’nın verdiği ifadede, iki cinayetin de detayları ortaya çıktı. Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü iletti. Boyacı’nın cinayeti işledikten sonra Ali Diken’e ait banka kartından para çektiği de öğrenildi.

Şahsın, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI DA ÖLDÜRECEKMİŞ

Zeynel Boyacı’nın ifadesinde, kendisiyle gözaltına alınan çocukluk arkadaşı M.Ç.'yi de baldızıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmek istediği ve bunun için kayınpederine ait araziye ip çekme bahanesiyle götürdüğü belirtildi. Fakat sonradan arkadaşını öldürmekten vazgeçtiği öğrenildi.

'KIZLARLA BULUŞACAĞIZ' DİYE KANDIRMIŞ

16 farklı suçtan kaydının bulunduğu tespit edilen Boyacı, bir gece evlerinde kalan Diken'i eşi hakkında kötü konuştuğu için; baldızını ise uyuşturucu madde kullandığı ve başka birisiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü itiraf etti.

Boıyacı, Diken’i iple boğarak, baldızını ise evde döverek öldürdüğünü belirtti ve battaniyeye sararak gece vakti olay yerine gömdüğünü söyledi.

Ali Diken'i ise 'kızlarla buluşacağız' diyerek buluşmaya çağırdığını ve olay yerinde boğarak öldürüp gömdüğünü iletti.