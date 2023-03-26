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TBMM'de bu hafta 7'nci Yargı Paketi görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7'nci Yargı Paketi, emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması, Finlandiya'nın NATO üyelik protokolü ve Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları için mesai yapacak.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:15
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 7'nci Yargı Paketi görüşülecek

TBMM'de bu hafta 7'nci Yargı Paketi görüşülecek
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TBMM Genel Kurulu, 27 Mart Pazartesi günü 7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. 21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

Genel Kurul'da bu hafta, Finlandiya'nın NATO üyeliği protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin de görüşülmesi planlanıyor.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, pazartesi günü CHP grubundan Komisyon'un 2017-2018 ve 2019-2020 raporlarına yapılan itirazları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da pazartesi günü en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL olarak düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Deprem Araştırma Komisyonu'nda ise hafta boyunca, afet hazırlıkları, arama kurtarma ve yardım çalışmaları gibi konularda sorumlu kurumların temsilcileri sunum yapacak.

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