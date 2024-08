Türkiye çok dikkatli olmalı. Netanyahu'nun ikili oyunu ifşa oldu

Yeniçağ / Özel Haber / Fatih Erboz

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede yaşananlar son dönemde uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip edip, politikalarını belirlerken dikkatli olması gerektiğini ifade eden emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “İsrail bölgede hakimiyeti tam anlamıyla kurabilmek adına kendi adımlarını atmaya devam ediyor. Bu anlamda ABD’de yapılacak seçimleri beklemiyor Netanyahu hükümeti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gelip ateşkes girişimleri yapıyor ama İsrail Başbakanı Netanyahu ardından kendi talepleri ve çıkarları doğrultusunda adımlar atıyor. Bu nedenle Türkiye Ortadoğu’daki gelişmeler başta olmak üzere, Karadeniz ve Kafkasya’daki gelişmeleri yakından takip etmek durumunda. İsrail ve batı hala Büyük Ortadoğu Projesi’nden vazgeçmiyor. Tersine bu projeyi gerçekleştirmek için Türkiye açısından önümüzdeki dönemde risk yaratabilecek adımlar atıyor” dedi.

İsrail’in bölgede kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu konuda ABD’nin ateşkes girişimlerini destekleyecek politikalar izlemediğini belirten Karakuş, şunları söyledi:

“ABD’deki seçimleri beklemiyor İsrail, öncelikle bunu görmek gerekiyor. Ardından son günlerde İran konusunda yaşanan gerginliklere baktığımızda ise farklı bir tablo da önümüze çıkıyor. Bir taraftan İran ile gerginlik yaşarken, diğer taraftan İran ile adeta gizli bir antlaşma yapıp Kerkük’te Talabani’ye yakın ismin Vali olması için çalışmalar yapıyorlar, sonuç da alıyorlar. Dolayasıyla İsrail’in ABD ile uyumlu hareket etmekten çok kendi politikalarını ısrarla izlemeye devam ettiğini görüyoruz. ABD Dışişleri Blinken ateşkes çabalarını sürdürürken bölgede, İsrail Başbakanı Netanyahu bu politikaları destekleyen açıklamalar yapmıyor. Bunu temel nedeni ise Gazze konusundaki yönetim istikrarı. Philadelphia Koridoru’nu boşaltmak istemiyor. Bu koridor daha önce BM koridoruydu. Ancak Mısır ile ortak bir nokta buldular ve İsrail burayı tamamıyla kontrol etmek istiyor içinden geçtiğimiz süreçte. Böyle bir strateji geliştirmelerinin nedeni bu koridoru kontrol etmeleriyle birlikte Gazze’yi ikiye bölecek olmaları. Böylelikle Gazze’de yönetimi de kontrol altına alabilecek İsrail.”

NETANYAHU İKİLİ OYNUYOR

Türkiye açısından bu gelişmenin önemli olduğunu belirten Karakuş, “Bu gelişmeler Türkiye’yi zora sokabilir. Bu nedenle Türkiye dikkatli olmalı. Sonuçta İsrail ve batı her adımda hala Büyük Ortadoğu Projesi’nden geri adım atmadığını gösteriyor. Bu kapsamda atılacak her adım ise Türkiye’nin önümüzdeki dönemde riskli ortamlarla karşılaşabileceği anlamına gelmektedir. Netanyahu attığı her adım ile önümüzdeki dönem oluşacak ABD yönetimini de bir anlamda kendine bağlamak istiyor. Hatta seçimleri Trump’un kazanması durumunda yine kendi politikalarının devam etmesini istiyor. Bu nedenle İsrail’in ABD’deki seçimleri beklediğini söylemek sahadaki gerçeklere baktığımızda zor. İsrail bölgede kendi çıkarları doğrultusunda politikalarını izlemeye devam ediyor. Bunun içinde Netanyahu hükümeti adeta ikili oynamayı sürdürüyor. Bir taraftan ABD ile uyumlu politikalar konusunda adım atacağını hissettirirken diğer yandan kendi çıkarları doğrultusunda bölgede etkin olmak istiyor” diye konuştu.

ÇELİK KUBBE ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusundan atacağı adımların bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade eden Karakuş, şunları belirtti: “ Türkiye içinden geçtiğimiz süreçte savunma sanayisi konusundaki gelişmelere önem vermeye devam etmeli. Özellikle Çelik Kubbe savunma sisteminin önemi büyük. Çelik Kubbe hava savunma sistemi ile ilgili olarak tartışmalarımızı çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Bu sistem Türkiye’nin hava savunmasında önemli mesafe almasını sağlayacaktır. Daha ileri bir noktaya bu sistemi taşınması da mümkündür ve ileriki dönemde bu sağlanacaktır. Özellikle maliyeti konusunda ve yine mühimmatı konusunda yapılan tartışmalarda daha dikkatli ve yapıcı olmak önemli. Bu sistemin en önemli silahı Korkut mühimmatıdır. Korkut bir uçak savar gibi çalışarak havadan gelecek tehlikelere karşı önlem alacak. Bu silahın menzilini tartışmaya açmanın içinden geçtiğimiz süreçte oluşturmak istediğimiz sistemin geleceğine bir katkısı olmayacaktır. ABD ile gelinen noktada tartışmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Hürjet ve KAAN uçaklarının motorları konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bunların hepsi bir bütün olarak ele alındığında Türkiye’ye sağlayacağı fayda açıktır. Bu tür hava savunma sistemleri ülkelerin caydırıcı güç olması açısından önemli. Geldiğimiz noktada İran istediği anda istediği şekilde İsrail’e saldıramaz. Demirkubbe’nin mevcut yapısı İran’ın elindeki füzeleri havadayken vurmaya yetiyor. Bu nedenle İran’ın attığı füzeler havada vurularak Ürdün ya da Suriye’ye düşüyor. Türkiye’de kendi milli güvenliği ve ülke güvenliği açısından hava savunma sistemi geliştirirken tartışmaların kamuoyunda dikkatli yapılması önem taşıyor.”

KAFKASLARDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT

Son dönemde Kafkaslarda yaşanan gelişmelerin de önem taşıdığını anlatan Karakuş, “Ukrayna Rusya savaşı her geçen farklı bir boyut kazanıyor. Burada dikkat çeken nokta artık Ukrayna ordusunun modern batı silahlarını tam anlamıyla kullanabiliyor olması. Bu nedenle zaten belli bir bölgeye kadar ilerleme kaydettiler. Köprüleri tutarak Rus ordusunun hızlı kuvvet kaydırmasını engelliyorlar. Rusya Devlet başkanı Putin, gelinen noktada zorlandığının farkında. Bunun yanı sıra bölgede etkisini kaybetmemek için Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerini daha da yakınlaştırmak istiyor. Rusya da her devlet gibi kendi çıkarları doğrultusunda Kafkaslar kendi stratejisini uyguluyor. Türkiye bu bölgedeki gelişmeleri de dikkatli takip etmeli” ifadelerini kullandı.