Türkiye Cumhuriyeti’nde Arapça tabelaları sökenlere ağır ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde bazı belediyelerin Arapça tabelaların kaldırılmasıyla ilgili aldığı kararlara sert tepki gösterdi.

Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son zamanlarda tekrar gündeme gelen Arapça alerjisinin arkasında aynı sağlıksız düşünce yapısı var. Nefret suçlarına karşı artık daha kararlı ve cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu tepkilerin ardından hükümet de harekete geçti.

Adalet Bakanlığı, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaların uygulanmasına yönelik yeni adımların konuşulacağı bir çalışma başlattı. Mevcut Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Nefret ve ayrımcılık' suçlarına dair cezaların uygulanmasındaki eksikliklerin gözden geçirileceği ve gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda özellikle sosyal medyada yabancı öğrencilere karşı yapılan dezenformasyon içeren yayınların engellenmesi amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Sosyal medya üzerinden yabancı öğrencilere yönelik dezenformasyon içeren yayınlar mevcut. Bu konuda ne gibi eksiklikler var, nasıl bir yol izlenmeli, bunları detaylıca inceleyeceğiz. Gerekirse cezaların artırılması gibi adımlar da atılabilir." şeklinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu çalışmaların sonucunda, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaların etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.