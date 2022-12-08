Mustafa Sarıgül bu defa kendisine soru soran genci tokatladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

TikTok platformunda yayınladığı son videoda Mustafa Sarıgül kendisine Oğuzhan Uğur’un Babala Tv’sini soran kişiyi göğsüne vurarak ittirdi.

Babala TV’ye katılacak mısınız diyen sonra gence Sarıgül, ” Ben sadece Allah’tan korkarım” dediği de duyuldu.

DAHA ÖNCE DE BİR GENCİ TOKATLAMIŞTI

Öte yandan Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce de Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamamıştı. Genç dengesini kaybedip geriye doğru giderek kadrajdan çıkmıştı.

Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sormuştu. Ali cevabını alan Sarıgül'ün videonun devamında söyledikleri şu şekilde; "Ali, önemli bir isim bak Ali, Doğudan batıdan yurduma düşen, Atım eğerlendi kılıcım kuşan, Ne gezersin Alim günlerin geldi.

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı. Ancak bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

