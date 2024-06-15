Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan’da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak

TDV tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı için vekâlet yoluyla gerçekleştirilecek kurban organizasyonu çerçevesinde Afganistan'daki çalışmaların hızla devam ettiği ifade edildi. Bayram öncesinde yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, kurbanlık hayvanların veteriner kontrolü altında sağlık ve dini açıdan uygunluk kriterlerine göre özenle seçildiğini belirtti.

Seçilen kurbanlıkların, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Başaran, TDV'nin bu yıl Afganistan genelinde 13 bin 300 pay kurban eti dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Başaran, "TDV olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te ise toplam 1000 kurbanlık hayvanımızı, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız." şeklinde konuştu.