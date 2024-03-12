Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Pakistan'a ramazan yardımı

Kaynak: AA
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Pakistan'a ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan sebebiyle Pakistan'ın Karaçi şehrinde gıda kolisi dağıtmayı sürdürüyor.

TDV'nin Pakistan ekibinin başındaki Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 kişi, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

Bağışçıların verdiği destekle hazırlanan, içerisinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri olan koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Pakistan'da iki günde 3 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine verildi.

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TDV'nin Pakistan ekibinde bulunan Selim Talha Köroğlu, Karaçi'de kendi bölgesinde dün 270 gıda kolisi dağıttıklarını, bugün de 330 kolinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.

Toplam 9 bin 400 gıda kolisi, Pakistan'ın 7 şehrinde ihtiyaç sahiplerine 10 gün devam edecek çalışmayla ulaştırılacak.

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