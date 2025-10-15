A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk 4 maçını geride bıraktı.

Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler’in önünde artık yalnızca iki karşılaşma kaldı:

15 Kasım, 20.00: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım, 22.45: İspanya – Türkiye

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA eleme formatına göre, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılabilmesi için E Grubu’nu lider tamamlaması gerekiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi için Türkiye’nin kalan iki maçını da kazanması ve İspanya’nın puan kaybetmesi şart. Ancak daha muhtemel hedef, grubu ikinci sırada bitirip Play-Off’a kalmak.

Milliler’in matematiksel olarak play-off biletini garantilemesi için kalan maçlarda 1 puan alması yeterli olacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Grup ikincisi olan 12 takım, UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla birlikte Play-Off turuna katılacak.

Toplam 16 takım, Mart 2026’da tek maç eleme usulüyle oynanacak 4 ayrı yolda mücadele edecek.

Her yoldan finale çıkan 4 takım, 2026 Dünya Kupası bileti kazanacak.