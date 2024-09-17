Türkiye dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi oldu

ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye, son yıllardaki başarılı performansıyla dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi haline geldi. Raporda, Molly Campbell'ın hazırladığı bilgilere göre, Çin, Türkiye ve İran'ın düşük maliyetli askeri drone'lar geliştirmeleriyle birlikte, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pazarındaki uzun süreli hakimiyetinin sona erdiği belirtildi.

2018'den bu yana, Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri toplamda 40 farklı ülkeye 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye, bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirerek en büyük pazar payına sahip oldu. Çin, yüzde 26 ile ikinci sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yüzde 8'lik bir pay elde edebildi.

2022 yılında, 6 yeni ülke İHA-SİHA tedarik etti ve bu ülkelerin tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'leri tercih etti. Çin'in İHA-SİHA satışları 2014 yılında zirveye ulaşırken, 2021'de Türkiye, Çin'i geçerek dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna yükseldi.

Raporda ayrıca, Türk İHA-SİHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarındaki başarılı performansının ve bu başarıların medyadaki olumlu yansımalarının, Türkiye'nin bu alandaki zirveye çıkmasını sağladığı vurgulandı.