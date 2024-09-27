Türkiye eğitim ve işsizlikte sınıfta kaldı: Her üç gençten biri kayıp

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerinin açıklamasında yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015’te yüzde 1,6 iken, 2023’te yüzde 2’ye yükseldiği belirtilmişti. OECD tarafından ise her yıl yayımlanan ve ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin gidişatı çeşitli göstergeler üzerinden sayısal olarak ortaya koyan “Bir Bakışta Eğitim” raporları da bugün yayımlandı. Raporda, Türkiye'nin eğitim karnesinde 18-24 yaş grubundaki gençlerin %31,1’i ne eğitimde ne de istihdamda olduğu ortaya koyuldu.

KAÇAN GEÇENLERDEN SONRA ŞİMDİ İSE KAYIP GENÇLER ORTAYA ÇIKTI

Yüksek enflasyon sonrasında hayat pahalılığı gençleri derinden etkiliyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015’te yüzde 1,6 iken, 2023’te yüzde 2’ye yükseldiği ortaya çıktı. Ekonomik sorunlardan dolayı kaçan gençlerden sonra ise kayıp gençlerin olduğu da belirlendi. Bu sefer veriler OECD tarafından açıklandı. Her yıl yayımlanan ve ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin gidişatı çeşitli göstergeler üzerinden sayısal olarak ortaya koyan “Bir Bakışta Eğitim” raporları, eğitim sistemlerine ilişkin değerlendirmeler veriyor.

HER 3 GENÇTEN BİRİ KAYIP

TEDMEM'in değerlendirmelerine göre, 2024 raporunda Türkiye'nin eğitim karnesinde 18-24 yaş grubundaki gençlerin %31,1’i ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtildi. Bu veri ışığında her 3 gençten 1’nin eğitim ve iş alanında kayıp olduğu tespit edildi. Türkiye'de bu istatistikte kadınların oranı %41,4, erkeklerin oranı %21,4 iken OECD ortalamasında kadınlarda %14,4, erkeklerde %13,1. oldu.

EĞİTİM HARCAMALARI OECD ORTALAMASININ DÖRT KATI ÇIKTI

Üniversite mezunlarının yaklaşık %25’nin işsiz olduğu belirtilirken, 2013-2022 yılları arasında özel üniversitelerden mezun olanların oranı %6’dan %13’e yükseldiği belirlendi. Öğrenci başına yıllık ortalama harcama 5.425 dolar, OECD ortalaması ise 14.209 dolar kaydetti. Türkiye’de ilkokul düzeyinde hane halkının eğitim harcamaları OECD ortalamasının yaklaşık dört katı çıktı.