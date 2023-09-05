Türkiye Ermenistan milli maçı ne zaman hangi kanalda?

EURO 2024 elemeleri D grubundaki 5. karşılaşmasında Ermenistan ile mücadele edecek.
8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de oynanacak olan mücadele Saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür
Orta saha-Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir
PUAN DURUMU
1- Türkiye: 9 puan
2- Ermenistan: 6 puan
3- Hırvatistan: 4 puan
4- Galler: 4 puan
5- Letonya: 0 puan