Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden 'Tolga Şardan' açıklaması: Gazetecilik suç değildir

T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Şardan'ın gözaltına alınması ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz.

Son olarak T24 yazarı üyemiz Tolga Şardan’ın ‘MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporu'nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını öğrendik. Gazetecinin görevi haber yapmaktır. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz.”