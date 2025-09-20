Türkiye Gençlik Birliği'nden 'Gazze' eylemi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İsrail'in Gazze'yi işgale yönelik kara harekatı kararına karşı Güvenpark'ta açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD ile dost olursam bana saldırmaz diyenler, Katar'dan ders alsınlar. İstediğiniz kadar Trump'la sarılın, istediğiniz kadar savunmanızı ABD silahlarıyla donatın, haraç ödeyin. Bir gün başkentinizin İsrail bombalarıyla vurulması işten bile değildir. Trump İsrail'in önünü temizler, İsrail aynı gün 5 farklı ülkeye saldırır" denildi.

TGB, İsrail'in Gazze'yi işgale yönelik kara harekatına karşı Güvenpark’ta açıklama yaptı. "Trump dostluğuyla Filistin savunulamaz: İsrail terörüne karşı eylem zamanı" sloganıyla bir araya gelen TGB’liler, "Kürecik'e el konsun, siyonizmin gözü kör olsun", "Denize düşsek Trump'a sarılmayız", "Trump dostları Filistin dostu olamaz" dövizleri taşıdı.

Açıklamayı okuyan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Gazze'nin Türkiye'nin ön cephesi olduğunu belirterek, "Terör devleti İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı kara harekatını, Gazze'yi tamamen işgal planını kimse izleyemez, kimse seyredemez. Hükümet koltuklarında oturanlar sorumluluklarından kaçamaz, hükümet bu savaşı sanki kendisi dışında cereyan edermiş gibi seyredemez" dedi.

Uluslararası toplantılarda, BM kürsülerinde söylenecek söz kalmadığını kaydeden Çetin, "Artık kürsülerden kınamalar ve lanetlemeler devri kapanmıştır. Bu geçiştirici, korkak ve eylemsiz tavırları Filistinliler de mahkum ediyor. Hatırlayalım, ne demişti Ebu Ubeyde? "İki elimiz Filistin'i terk edenlerin yakasında olacak" demişti. "Düşmanımızdan değil dost bildiklerimizden darbe yiyoruz" demişti. Peki bu eylemsizliğin nedeni ne? Bunu da ortaya koymak gerekir. Hükümetin kollarını bağlayan ne" ifadelerini kullandı.

"HERKES TARAFINI SEÇMEK ZORUNDADIR, HÜKÜMET DE TARAFINI SEÇMEK ZORUNDADIR"

Çetin, şöyle devam etti:

"ABD ile dost olursam bana saldırmaz diyenler, Katar'dan ders alsınlar. İstediğiniz kadar Trump'la sarılın, istediğiniz kadar savunmanızı ABD silahlarıyla donatın, haraç ödeyin. Bir gün başkentinizin İsrail bombalarıyla vurulması işten bile değildir. Trump İsrail'in önünü temizler, İsrail aynı gün 5 farklı ülkeye saldırır.

İsrail saldırganlığının Gazze'yle sınırlı kalacağını sananlar, "İsrail Türkiye'ye saldıramaz" diyenler, "bizi NATO şemsiyesi korur" sanan hükümet sahipleri; siz İsrail'in Türkiye'ye tek başına mı saldıracağını sanıyorsunuz? ABD Yunanistan'ın Ege kıyılarına, hemen karşı kıyılarımıza o dokuz askeri üssü neden dikti sanıyorsunuz?

Karşımızda ABD-İsrail-Yunanistan-GKRY şer ittifakı var. Çok sevdiğiniz NATO da onların tarafında, 75 yıldır olduğu gibi. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Sayın Devlet Bahçeli bir gerçeği ifade etti: ABD - İsrail şer koalisyonuna karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı çağrısı yaptı. Yıllardır söylediğimiz, Türkiye'nin güvenliği, ekonomisi, bütünlüğü için kaçınılmaz ve zorunlu ittifakı dile getirdi. Bir tarafta emperyalizm ve siyonizm, bir tarafta onlara direnenler. Herkes tarafını seçmek zorundadır, hükümet de tarafını seçmek zorundadır. İsrail terörüne karşı artık eylem zamanı."