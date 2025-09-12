Türkiye gündeminin merak ettiği soru! Her yerde aranıyorlar...

Türkiye’nin en önemli televizyon kanalları arasında olan Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el koyularak kayyum atanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alınmıştı. Şirketin sahipleri Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise halen aranıyor.

121 ŞİRKETE KAYYUM

Can Holding’e yönelik dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. “Suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla yapılan operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulurken, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

FİRARİ 5 İSİM BULUNUYOR

Gözaltına alınan isimler; Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen oldu. Ancak Türkiye’nin merak ettiği şirket sahibi firariler ise halen aranıyor. Şirket sahipleri Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya’nın aranması sürüyor.

MASAK SUÇU TESPİT ETTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlamıştı. Soruşturma raporunda, Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin olduğu tespit edildiği belirtildi. Bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü. Suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia edildi.

KAYYUM ATANAN ŞİRKET İSİMLERİ

Kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şu şekilde oldu:

Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi